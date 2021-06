Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tiedottanut uusista koronatartunnoista Suomessa. Yhteensä Suomessa on todettu 73 uutta tartuntaa. Sairaalahoidossa olevia on tällä hetkellä 32, joista tehohoidossa 11.

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole todettu yhtään uutta koronatartuntaa. Kainuun sairaanhoitopiirissä Kuhmossa ja Lapin sairaanhoitopiirissä on molemmissa todettu yksi uusi tartunta.

