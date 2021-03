Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu yhteensä 704 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Eniten uusia koronatartuntoja on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa uusia koronatapauksia on 395 kappaletta. Näistä on 209 Helsingissä.

Toiseksi eniten uusia koronavirustartuntoja on kirjattu Varsinais-Suomeen, jossa uusia tartuntoja on todettu 103.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on todettu yhteensä 10 kappaletta. Tartunnoista kuusi kappaletta on kirjattu Ouluun. Lisäksi yksittäiset tartunnat on todettu Limingassa, Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia koronatapauksia on todettu 10 kappaletta. Näistä kuusi on Kittilässä. Rovaniemellä on todettu kolme uutta tartuntaa ja Kolarissa yksi.

Kainuussa on todettu kolme uutta tartuntaa, joista kaikki ovat Sotkamossa. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ei ole todettu uusia tartuntoja.