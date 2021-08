Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi perjantaina 684 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Sairaalahoidossa olevia on tällä hetkellä 99, joista tehohoidossa on 29. Lisäksi koronakuolemia on tänään raportoitu 14 viikossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 53 uutta tartuntaa, joista 33 Oulussa. Muut tartunnat jakautuvat seuraavasti:

Kalajoki +2

Kempele +2

Kuusamo +2

Nivala +5

Pyhäjoki +2

Raahe +1

Ylivieska +6

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu 23 uutta tartuntaa, joista Kemijärvellä 15 ja Rovaniemellä seitsemän.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on todettu 11 tartuntaa. Tartunnoista on todettu sekä Kajaanissa että Sotkamossa neljä, Paltamossa kaksi ja Puolangalla yksi. Lisäksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Keminmaalla on todettu yksi uusi tartunta.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Suomessa on todettu 4 639 uutta koronatartuntaa ja 14 päivän aikana yhteensä 10 150 tartuntaa.

