Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi keskiviikkona 673 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Sairaalahoidossa olevia on tällä hetkellä 106, joista tehohoidossa on 29. Lisäksi koronakuolemia on raportoitu 13 viikossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 39 uutta tartuntaa, joista Oulussa 17. Muut tartunnat jakautuvat seuraavasti:

Haapajärvi +1

Kalajoki +2

Kempele +3

Kuusamo +1

Liminka +1

Muhos +1

Pudasjärvi +1

Pyhäjoki +2

Raahe +5

Siikajoki +1

Ylivieska +4

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu 44 uutta tartuntaa. Tartunnoista 40 on todettu Kemijärvellä, kolme Rovaniemellä ja yksi Pelkosenniemellä.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on todettu 11 tartuntaa, joista kahdeksan Kajaanissa ja kolme Paltamossa. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä kaksi tartuntaa, yksi Kemissä ja yksi Torniossa.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Suomessa on todettu 5 039 uutta koronatartuntaa ja 14 päivän aikana yhteensä 10 090 tartuntaa.

