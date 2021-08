Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi tiistaina 644 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Sairaalahoidossa olevia on tällä hetkellä 101, joista tehohoidossa on 23. Lisäksi koronakuolemia on tänään raportoitu kahdeksan viikossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 32 uutta tartuntaa, joista 10 Oulussa. Muut tartunnat jakautuvat seuraavasti:

Kempele +5

Kuusamo +8

Liminka +2

Nivala +5

Pudasjärvi +1

Ylivieska +1

Kainuun sairaanhoitopiirissä on todettu 23 tartuntaa, joista Ristijärvellä 12. Kajaanissa ja Sotkamossa on molemmissa todettu viisi sekä Paltamossa yksi uusi tartunta.

Lisäksi Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu 14 tartuntaa, joista Rovaniemellä 10 ja Kemijärvellä sekä Pelkosenniemellä molemmissa kaksi.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Suomessa on todettu 4 414 uutta koronatartuntaa ja 14 päivän aikana yhteensä 9 624 tartuntaa.

