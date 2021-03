Suomessa on raportoitu 640 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Valtaosa niistä on entiseen tapaan pääkaupunkiseudulla.

Pohjois-Pohjanmaan tartuntaluku kasvoi THL:n tilastossa nyt kahdeksalla tartunnalla. Niistä suurin osa eli seitsemän on Oulussa ja yksi tapaus Pyhäjoella.

Lapin tartuntaluku kasvoi kuudella tapauksella. Rovaniemellä on kolme, Kolarissa yksi ja Kemijärvellä kaksi uutta tartuntaa.

Länsi-Pohjassa rekisteröitiin kolme tartuntaa. Ne koostuivat yksittäisistä tartunnoista Keminmaassa, Torniossa ja Ylitorniossa.

Kainuussa koronatartunnat kasvoivat Kajaanin yhdellä tapauksella.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueella on nyt epidemian aikana varmistettu yhteensä 2 711 koronatartuntaa. Niistä valtaosa on ollut Oulussa, 2 002 kappaletta.

Suomessa on viimeisten kahden viikon aikana on rekisteröity 1 136 tartuntaa enemmän kuin sitä edeltävän kahden viikon jaksolla. Yhteensä tartuntoja on koko pandemian aikana varmennettu 72 713.

Yksi uusi kuolintapaus

THL:n mukaan koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 809 kuolintapausta. Eiliseen verrattuna kuolintapauksia on siis kirjattu yksi lisää.

Erikoissairaanhoidon osastoilla olevien potilaiden määrä on tällä hetkellä 168, mikä on 11 potilasta vähemmän kuin eilen.

Teho-osastoilla olevien potilaiden määrä on 64, mikä on 11 potilasta enemmän kuin eilen.

THL:n mukaan OYSin erikoisvastuualueen erikoissairaanhoidon osastoilla on tällä hetkellä hoidossa yhteensä 7 koronapotilasta. Perusterveydenhuollon osastoilla potilaita on puolestaan 17 ja tehohoidossa vain 1 potilas.

THL:n mukaan OYSin erikoisvastuualue on raportoinut tähän mennessä yhteensä 53 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Luku on kasvanut yhdellä kuolintapauksella eiliseen verrattuna.

