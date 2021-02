Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 614 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusista tartunnoista 410 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on kirjattu yhdeksän kappaletta. Uusista tapauksista kuusi on todettu Oulussa, jossa koronatartuntoja on koko epidemian aikana kirjattu yhteensä 1 683 kappaletta.

Maakunnan muut tartunnat on kirjattu Raaheen, Liminkaan ja Taivalkoskelle, joissa kaikissa on todettu yksi uusi koronatapaus. Koko Pohjois-Pohjanmaalla on epidemian aikana todettu yhteensä 2 280 koronatartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ei ole todettu uusia koronatartuntoja. Alueella on kaikkiaan todettu 479 koronatartuntaa.

Lapissa uusia tartuntoja on kirjattu kolme kappaletta. Rovaniemelle, Kolariin ja Kemijärvelle kirjattiin kaikkiin yksi uusi koronavirustartunta. Lapissa on epidemian aikana todettu yhteensä 473 koronatartuntaa.

Kainuussa uusia tapauksia todettiin neljä kappaletta. Näistä kolme on todettu Sotkamossa ja yksi Kajaanissa. Kainuussa on kaikkiaan kirjattu yhteensä 231 koronatartuntaa.