Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 59 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko Pohjois-Suomen alueella on todettu yksi uusi koronatartunta. Tartunta on todettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa on todettu nyt yhteensä 187 koronatartuntaa. Maakunnan uusi koronatapaus on kirjattu Ouluun, jossa tartuntoja on nyt yhteensä 115.

Muissa Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireissä koronatilanne on ennallaan. Länsi-Pohjassa tartuntoja on todettu 152 kappaletta, Lapissa 91 kappaletta ja Kainuussa 89.

Koko maassa koronatartuntoja on todettu nyt yhteensä 8 858 kappaletta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut keskiviikkona päivitettyjen tietojen mukaan 339 ihmistä. Tuoreimpien tietojen mukaan viruksen vuoksi sairaalahoidossa on 14 ihmistä, joista kolme tehohoidossa.

THL:n odotetaan päivittävän tiedot sairaalahoidossa olevista ja koronavirukseen kuolleista perjantain aikana.