THL:n mukaan Suomessa on tänään todettu 520 koronavirustartuntaa. Koko maassa on tähän mennessä todettu 71 643 tartuntaa koko epidemian aikana.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu viisi tartuntaa, joista neljä Oulussa ja yksi Kuusamossa. Pohjois-Pohjanmaan alueella on koko epidemian aikana todettu nyt 2697 tartuntaa.

Lapissa on todettu yksi uusi tartunta Kittilässä. Länsi-Pohjan alueella on todettu yksi tartunta Ylitorniolla ja Kainuun yksi tartunta on merkitty Kajaaniin.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on koko epidemian aikana 577 koronatapausta. Länsi-Pohjan tartuntojen kokonaismäärä on 528 ja Kainuun 253.