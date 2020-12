Koronatestejä on koko maassa tehty jo reilusti yli kaksi miljoonaa. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 490 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo päivittäiseen tapaansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu 28 732 tautitapausta. Testejä on tehty jo yli 2,1 miljoonaa.

THL raportoi keskiviikkona, että Oulussa on havaittu 18 uutta tartuntaa. Tartuntoja on Oulussa nyt todettu epidemian aikana kaikkiaan 941.

Uusia tartuntoja havaittiin muuallakin Pohjois-Pohjanmaalla: Ylivieskassa kaksi, Haapavedellä kaksi, Kuusamossa yksi ja Limingassa yksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on epidemian aikana todettu yhteensä 1 239 tartuntaa. Tautitapausten määrä on noussut rajusti kahden viimeisen viikon aikana, jolloin tartuntoja on ollut 528. Edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla tartuntoja oli 175. Ilmaantuvuusluku, joka kertoo tapausten määrän 100 000 asukasta kohti, on noussut 42,6:sta jo 128,53:een.

Myös koko maassa tartuntojen määrä (5 794) on noussut viimeisen kahden viikon aikana verrattuna edeltävään kahden viikon jaksoon (4 246).