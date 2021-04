Suomessa on todettu 446 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on raportoitu kahdeksan. Oulussa, Raahessa ja Siikalatvalla on kussakin kaksi uutta tartuntaa. Lisäksi on yksittäiset tartunnat Lumijoella ja Pudasjärvellä. Sen sijaan Siikajoen tartuntamäärää THL on korjannut yhdellä alaspäin. Näin ollen Pohjois-Pohjanmaan tartuntojen kokonaismäärä kasvoi seitsemällä ollen nyt 2 812.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on kolme uutta tartuntaa, joista kaksi on Torniossa ja yksi Kemissä. Lapin sairaanhoitopiirissä on kaksi uutta tartuntaa: yksi Rovaniemellä ja yksi Kittilässä.

Kainuussa ei ole raportoitu uusista tartunnoista.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin. Päivittäisissä luvuissa voi olla mukana tartuntoja useammalta päivältä. THL saattaa myös korjata lukuja jälkikäteen, kuten tänään Siikajoen osalta.