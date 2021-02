Suomessa on todettu 438 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista 12 on todettu Pohjois-Pohjanmaan alueella. Maakunnassa eniten uusia tartuntoja on Kalajoella, jossa on todettu neljä uutta koronatapausta. Paikkakunnalla on todettu yhteensä 19 koronatartuntaa.

Ouluun uusia koronatapauksia on kirjattu kolme kappaletta. Kaikkiaan kaupungissa on todettu yhteensä 1645 koronatartuntaa.

Lisäksi Ylivieskassa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Myös Pudasjärvellä, Muhoksella ja Alavieskassa on kaikissa todettu yksi uusi koronatapaus.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatartuntoja on yksi kappale. Tartunta on kirjattu Tornioon. Länsi-Pohjan alueella on kaikkiaan todettu 464 koronatartuntaa epidemian aikana.

Kainuussa on koko epidemian aikana kirjattu 223 koronatartuntaa. Tiistaina alueelle ei raportoitu uusia koronatapauksia, vaan alueen tartuntalukemaa viilattiin yhdellä alaspäin.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on kirjattu yhteensä 441 kappaletta, mikä on yksi enemmän kuin maanantaina.