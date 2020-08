THL on ilmoittanut tiistaina 43 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Vahvistettuja tartuntoja on maassa nyt yhteensä 7 981.

Pohjois-Pohjanmaalla on THL:n tiistaisissa tilastoissa merkittynä 159 tartuntaa. Tartuntojen määrä on lisääntynyt maanantaista yhdellä. Tartunta on havaittu Oulussa, missä on nyt yhteensä 103 koronatapausta.

Myös Lappiin on merkitty yksi uusi tartunta. Tartuntoja on yhteensä 87.

Länsi-Pohjassa tartuntamäärä 152 on pysynyt edelleen ennallaan, kuten myös Kainuussa, missä on edelleen todettu yhteensä 66 tartuntaa.