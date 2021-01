Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 423 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n koronakartan mukaan Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on 14. THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niitä päivitetään sekä korjataan viiveellä. Näin ollen tiedoissa on ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi keskiviikkona koko Pohjois-Pohjanmaalla kerrotaan olevan 14 uutta tartuntaa, mutta Oulun osalta uusia tartuntoja on 15. Muissa kunnissa uusia tartuntoja ei ole.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin on kirjattu neljä uutta tartuntaa, jotka kaikki ovat Torniossa. Lapissa on kaksi tartuntaa, joista toinen on Kolarissa. Kainuussa on yksi uusi tartunta Kajaanissa.

Tilastossa näkyvät kunnat, joissa on yli ollut epidemian aikana vähintään viisi tartuntaa.

Koko maassa on epidemian aikana todettu 44 039 tartuntaa.