Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 2 805 tartuntaa epidemian aikana. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suomessa on todettu 419 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista yhdeksän on kirjattu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Ouluun on tilastoitu neljä tartuntaa, Siikajoelle kaksi sekä Pudasjärvelle, Lumijoelle ja Siikalatvalle yksi tartunta kuhunkin. Oulussa on todettu epidemian aikana 2 057, Pudasjärvellä 22, Siikajoella 19, Lumijoella seitsemän ja Siikalatvalla 17 koronatartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on puolestaan todettu yhteensä 2 805 tartuntaa epidemian aikana.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella todettiin kaksi uutta tartuntaa, jotka kirjattiin Pelloon. Lapissa tartuntoja on todettu viime keväästä lähtien 607 kappaletta.

Myös Länsi-Pohjan alueella todettiin uusia tartuntoja, kun Tornion tapausmäärä kasvoi kahdella. Alueella on nyt todettu yhteensä 541 tartuntaa.

Kainuun sairaanhoitopiiri jatkoi Lapin ja Länsi-Pohjan kanssa samoilla linjoilla kahdella tartunnallaan. Tartunnat tilastoitiin Kuhmoon ja Kajaaniin. Kainuussa on todettu epidemian aikana 273 koronatartuntaa.

Suomessa on todettu epidemian aikana nyt yhteensä 81 261 tartuntaa.