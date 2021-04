Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 2 805 tartuntaa epidemian aikana. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suomessa on todettu 419 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista yhdeksän on kirjattu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Ouluun on tilastoitu neljä tartuntaa, Siikajoelle kaksi sekä Pudasjärvelle, Lumijoelle ja Siikalatvalle yksi tartunta kuhunkin. Oulussa on todettu epidemian aikana 2 057, Pudasjärvellä 22, Siikajoella 19, Lumijoella seitsemän ja Siikalatvalla 17 koronatartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on puolestaan todettu yhteensä 2 805 tartuntaa epidemian aikana.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella todettiin kaksi uutta tartuntaa, jotka kirjattiin Pelloon. Lapissa tartuntoja on todettu viime keväästä lähtien 607 kappaletta.

Myös Länsi-Pohjan alueella todettiin uusia tartuntoja, kun Tornion tapausmäärä kasvoi kahdella. Alueella on nyt todettu yhteensä 541 tartuntaa.

Kainuun sairaanhoitopiiri jatkoi Lapin ja Länsi-Pohjan kanssa samoilla linjoilla kahdella tartunnallaan. Tartunnat tilastoitiin Kuhmoon ja Kajaaniin. Kainuussa on todettu epidemian aikana 273 koronatartuntaa.

Suomessa on todettu epidemian aikana nyt yhteensä 81 261 tartuntaa.

Kaksi uutta kuolintapausta

THL:n mukaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 868. Tämä on kaksi kuolintapausta enemmän kuin eilen.

Erikoissairaanhoidon osastoilla olevien potilaiden määrä on koko maassa tällä hetkellä 138, mikä on kaksi potilasta enemmän kuin eilen.

Perusterveydenhuollon osastoilla olevien potilaiden määrä on 45, mikä on 12 potilasta vähemmän kuin eilen. Teho-osastoilla olevien potilaiden määrä on puolestaan 41, mikä on yksi potilas vähemmän eiliseen verrattuna.

OYSin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon osastoilla on tällä hetkellä yhteensä neljä koronapotilasta. Perusterveydenhuollon osastoilla koronapotilaita on myöskin neljä ja tehohoidon osastoilla kaksi.

OYSin erityisvastuualue on raportoinut yhteensä 54 koronakuolemaa epidemian alusta alkaen.

Juttua päivitetty klo 13:31: lisätty potilaat ja kuolleet.