Suomessa on todettu viikonlopun aikana 412 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mukana ovat luvut kahdelta päivältä, sillä lauantaina tartuntatautirekisterissä oli tekninen ongelma. Tämän takia tartuntatietoja ei pystytty lisäämään esimerkiksi Koronakartta-palveluun.

Pohjois-Suomeen on viikonlopun aikana kirjattu uusia koronatapauksia kaikkiaan 54 kappaletta.

THL:n mukaan Pohjois-Pohjanmaalle uusia tartuntoja on kahdessa päivässä kirjattu 20 kappaletta, joista 15 Ouluun.

Myös Oulun kaupunki tiedottaa kaupungissa todetuissa koronatapauksista, mutta THL:n kertomat määrät voivat poiketa jonkin verran kaupungin ilmoittamista määristä. Tämä johtuu erilaisesta tavasta ilmoittaa tartunnat. Esimerkiksi lauantaina Oulun kaupunki kertoi, että päivän aikana kaupungissa oli todettu 10 uutta koronatartuntaa.

Kaikkiaan maakunnassa on todettu nyt yhteensä 492 koronatapausta. Pohjois-Pohjanmaan koronatapauksista 365 on todettu Oulussa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on kirjattu kahden päivän aikana 12 kappaletta. Nyt alueella on keväästä alkaen todettu yhteensä 231 koronatartuntaa.

Lapissa tartuntojen kokonaismäärä on nyt 226, mikä on 12 enemmän kuin perjantaina. Kainuussa uusia tapauksia tuli kahdessa päivässä kuusi. Nyt alueella on todettu yhteensä 113 koronatapausta.