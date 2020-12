Suomessa on rekisteröity keskiviikolle 411 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Valtaosa eli 99 on entiseen tapaan pääkaupunkiseudulla. Myös Turussa on paljon tartuntoja, 56 uutta. Turun seudun tilanne on heikentynyt nopeasti viime päivinä.

Ouluun THL raportoi 10 uutta tartuntaa. Kaupungissa on todettu yhteensä 1 031 koronatapausta.

Muualla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnista tartuntoja on Raahessa kaksi uutta ja Muhoksella ja Haapavedellä molemmissa yksi uusi tapaus.

Tartuntoja kirjattiin PPSHP:n alueelle siten yhteensä 14 uutta. Sairaanhoitopiirin alueella on todettu keväästä lähtien 1 372 tartuntaa.

Länsi-Pohjassa Tornion tartunnat lisääntyivät kahdella (324). Kainuussa (151) on yksi tapaus Sotkamossa. Lappiin (332) ei tällä erää rekisteröity lisää tartuntoja.

Koko maassa tartuntoja on todettu keväästä lähtien 31 870 kappaletta.

THL:n keskiviikkona päivittämien tilastojen mukaan sairaalahoitoa vaativia koronapotilaita oli yhteensä 268, joista 34 tarvitsi tehohoitoa.

OYSin erityisvastuualueella osastohoidossa oli kaikkiaan 16 koronapotilasta. Lisäksi neljä potilasta on tehohoidossa. OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit. Erityisvastuualueella asuu noin 740 000 ihmistä.

Tautiin liittyviä kuolemia on Suomessa raportoitu 466 kappaletta.

Päivitetty klo 12.29: Lisätty sairaanhoitopiirien tarkempia lukuja ja tiedot sairaalapotilaiden määristä.

Kello 14.10 päivitetty sairaalassa olevien koronapotilaiden määrät keskiviikon uusiin lukuihin.