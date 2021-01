Kuva: Jussi Leinonen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että Suomessa on rekisteröity 399 uutta koronavirustartuntaa.

Pohjois–Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu 25. Näistä Oulussa on todettu 18. Kempeleessä on todettu neljä uutta tartuntaa. Iissä, Pyhäjoella sekä Tyrnävällä on todettu yhdet tartunnat kussakin.

Kainuussa THL:n tartuntaluvut ovat ennallaan. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja on kolme ja Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi.

Lapin molemmat tapaukset ovat Kolarissa. Länsi-Pohjassa on kirjattu kaksi tartuntaa Tornioon ja yksi Ylitorniolle.

Juttua muokattu 21.1.2021 klo 15.21: Jutussa oli virheellisesti 444 tartuntaa. Oikea lukumäärä on 399.