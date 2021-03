Koronatesteissä todetaan tällä hetkellä satoja tautitapauksia päivässä. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 392 uutta koronavirustartuntaa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista. Kaikkiaan tartuntoja on epidemian aikana todettu hieman yli 58 000.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on edelliseen päivään verrattuna 11. Tartunnoista seitsemän havaittiin Oulussa, kaksi Kempeleessä, yksi Limingassa ja yksi Kuusamossa.

Pohjois-Pohjanmaalla on nyt todettu hieman yli 2 400 tautitapausta, joista Oulussa noin 1 800.

Lapin Sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja havaittiin viisi. Niistä kaikki todettiin Rovaniemellä. Länsi-Pohjassa tartuntoja oli yksi. Tartunta todettiin Torniossa. Kainuusta uusia tartuntoja ei raportoitu.

Taudin ilmaantuvuus valtakunnallisesti on kasvanut selvästi viimeisen kahden viikon aikana verrattuna edelliseen kahden viikon jaksoon. Pahin tautitilanne on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sekä Satakunnan sairaanhoitopiireissä.

Ilmaantuvuus on korkealla monissa muissakin sairaanhoitopiireissä maan länsi- ja eteläosissa. Maan pohjoisosassa tautitilanne on parempi. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on nyt 41,6, Lapin 47,8, Länsi-Pohjan 25,1 ja Kainuun 9,2. Luku kuvaa tautitapaustan määrää sataa tuhatta asukasta kohti. Korkein luku on HUSin alueella: 253,9.