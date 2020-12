Suomessa on todettu 377 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatapauksia on todettu yhteensä 15 kappaletta. Näistä viisi on kirjattu Ouluun, jossa tartuntoja on todettu epidemian alusta lähtien yhteensä 985 kappaletta.

Muualla maakunnassa tartuntoja on kirjattu ainakin Ylivieskassa, Kempeleessä ja Raahessa. Ylivieskassa uusia tapauksia on kolme, Raahessa kaksi ja Kempeleessä yksi.

Koko Pohjois-Pohjanmaalla koronatapauksia on keväästä lähtien todettu yhteensä 1307.

Lapissa uusia tapauksia on kirjattu yksi kappale. Kaikkiaan alueella on todettu yhteensä 326 kappaletta.

Länsi-Pohjan alueella uusia tapauksia on kaksi kappaletta, joista molemmat on kirjattu Tornioon. Kaikkiaan alueella on todettu yhteensä 321 koronavirustartuntaa.

Kainuun tartuntamäärä kasvoi perjantaiseen verrattuna yhdellä. Koronatapauksia on alueella todettu kaikkiaan 150 kappaletta.