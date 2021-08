Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi maanantaina 371 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Sairaalahoidossa olevia on tällä hetkellä 99, joista tehohoidossa on 29. Lisäksi koronakuolemia on tänään raportoitu 11 viikossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 25 uutta tartuntaa, joista 11 Oulussa. Muut tartunnat jakautuvat seuraavasti:

Kalajoki +1

Kuusamo +2

Liminka +4

Nivala +5

Pyhäjoki +1

Tyrnävä +1

Kainuun sairaanhoitopiirissä Kajaanissa on todettu yhdeksän uutta tartuntaa. Lisäksi Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu viisi tartuntaa, joista Kemijärvellä neljä ja Rovaniemellä yksi.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Suomessa on todettu 4 435 uutta koronatartuntaa ja 14 päivän aikana yhteensä 9 761 tartuntaa.