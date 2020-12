Oulussa on todettu nyt yhteensä 1 076 koronatapausta. Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 367 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koko maassa tartuntoja on todettu keväästä lähtien 34 084 kappaletta.

Ouluun kirjattiin neljä uutta tartuntaa. Kaupungissa on todettu nyt yhteensä 1 076 koronatapausta.

Oulun lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tilastoitiin kolme uutta tartuntaa. Tartunnat havaittiin Raahessa (40), Haapavedellä (18) ja Sievissä (15). Sairaanhoitopiirin alueella on todettu keväästä lähtien 1 434 koronatapausta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin yksi uusi tartunta Torniossa. Alueella on todettu keväästä lähtien 336 tartuntatapausta.

Lappiin (345) tilastoitiin kaksi uutta tapausta, yksi Rovaniemelle ja yksi Sodankylään. Myös Kainuun sairaanhoitopiirin (167) alueella todettiin kaksi uutta tartuntaa. Molemmat tapaukset tilastoitiin Sotkamossa.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on THL:n mukaan kirjattu 13 kappaletta. Kaikkiaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on Suomessa todettu nyt 524.

Sairaalahoidossa on koko maassa yhteensä 258 potilasta koronaviruksen vuoksi. Heistä 26 tarvitsee tehohoitoa. Erikoissairaanhoidon osastohoidossa on 97 potilasta ja perusterveydenhuollon vuodeosastolla on 135 henkilöä koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on yhteensä 18 henkilöä. Heistä kaksi on tehohoidossa. OYSin erityisvastuualue kattaa Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit.

Juttua muokattu kello 13.21: Lisätty tuoreet tiedot koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista ja sairaalahoidossa olevista potilaista.