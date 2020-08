Raahessa on nyt kuusi koronatartuntaa. Kuva: Vesa Joensuu

THL on tiedottanut lauantaina 35 uudesta koronavirustartunnasta. Tartuntoja on nyt kaiken kaikkiaan 7 906.

Pohjois-Pohjanmaalla on THL:n mukaan nyt 157 tartuntaa, eli tilastoituja tartuntoja on yksi lisää.

Uusin tartunta on kirjattu Raahessa, jossa on nyt todettu kuusi tartuntaa. Altistuneita on useita kymmeniä. Heitä tavoitellaan viikonlopun aikana. Oulussa ei ole tilastoitu uusia tartuntoja.

THL:n tilastoissa Lapin tartuntamäärä on kasvanut kolmella tapauksella. Tartuntoja on nyt yhteensä 85. Länsi-Pohjassa on yksi uusi tartunta, joten tartuntamäärä on nyt 152.

Kainuun tilasto on pysynyt ennallaan 66 tartunnalla.