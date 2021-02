Suomessa on rekisteröity 343 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanne näyttää pysyttelevän rauhallisena tartuntalukujen perusteella.

Maanantaina THL rekisteröi PPSHP:n alueelta viisi uutta tartuntaa, neljä Ouluun ja yhden Raaheen.

Lappiin kirjattiin kolme uutta tartuntaa, kaikki Pellossa. Länsi-Pohjan tapausluku kasvoi yhdellä tartunnalla Torniossa. Kainuussa niin ikään rekisteröitiin yksi uusi tapaus Kuhmossa.

Pohjois-Pohjanmaalla on ollut epidemian aikana kaikkiaan 2 258 tartuntaa, joista Oulun tartuntoja on 1672. Länsi-Pohjassa tartuntoja on ollut 477, Lapissa 458 ja Kainuussa 227.

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 50 662 koronavirustartuntaa.