Suomessa on todettu keskiviikkona 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koronavirustartuntoja nyt 7 805 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan tartuntatilanne on pysynyt ennallaan. Vahvistettuja koronavirustapauksia on raportoitu 153. Oulussa tartuntoja on edelleen 99.

Myös Länsi-Pohjassa, Kainuussa ja Lapissa tilanne on pysynyt THL:n tilastoissa ennallaan. Länsi-Pohjassa on keskiviikkoon mennessä raportoitu 151, Kainuussa 66 ja Lapissa 80 tartuntaa.

Koronaviruksesta johtuvia kuolemia on todettu Suomessa keskiviikkoon mennessä yhteensä 334. Kuolleiden määrä ei ole lisääntynyt THL:n edellisen, maanantaina tiedottaman lukumäärän jälkeen.

Sen sijaan sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä kahdeksan henkilöä, mikä on kolme enemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa ei edelleenkään ole yhtään ihmistä.

THL:n mukaan Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 141 tapausta 100 000 asukasta kohden.

