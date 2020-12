Tänään uudenvuodenaattona oululaisilla on todettu kello 14 mennessä yhteensä 19 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki.

Tämä on poikkeuksellisen korkea määrä viime viikkoihin nähden, ja kertoo epidemian uudelleenaktivoitumisesta Oulussa. Tilanne voi vielä päivän kuluessa heikentyä.

Tartuntalähteinä ovat olleet ravintoloista tulleet tartunnat ja perheen sisäisen tartunnat. Puolet tartuntalähteistä ei ole selvillä.

Kaupungin mukaan karanteeniin on asetettu tänään yhteensä 64 henkilöä. Kaupungin tietoon tietoon ei ole tullut uusia joukkoaltistustapauksia.

Oulussa tällä viikolla torstai-iltapäivään mennessä todettu 47 tartuntaa, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin jouluviikolla 52. Karanteeniin on asetettu tällä viikolla tähän mennessä 174 henkilöä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä viikolla.

Tiedotteen mukaan myös Esperi Kangasrouskun kehitysvammaisten yksikössä on tapahtunut korona-altistuminen, jonka vuoksi kaupunki on ryhdytty varotoimiin mahdollisten jatkotartuntojen varalta.

– Oulu on edelleen leviämisvaiheessa. Selvittämättömien tartuntojen suuri osuus kertoo, että olemme jälleen siirtyneet Oulussa tilanteeseen, jossa jokaisesta suojaamattomasta lähikontaktista voi seurata koronatartunta, kertoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo tiedotteessa.

Kaupunki toivoo ahkerampaa testaamista

Kaupungin tiedotteen mukaan koronatestien näytteenotto vilkastui keskiviikkona 30. joulukuuta, mutta kokonaisuudessaan testausmäärä jää tällä viikolla edelleen alhaiseksi.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Limingantullin näytteenottopiste on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä. Viikonloppuisin ja arkipyhinä näytteenotosta Limingantullin näytteenottopisteellä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Koronavastaanotot ovat vuodenvaihteen ja loppiaisen aikaan avoinna arkisin normaalisti, arkipyhinä ne ovat suljettu. Lisäksi koronanäytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla ja työterveyshuolloissa.

Pohjois-Pohjanmaalla noin 1500 tartuntatapausta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on todettu 248 uutta varmistettua koronavirustartuntaa torstaina.

Kaikkiaan epidemian aikana on nyt havaittu yhteensä 36 107 rekisteröityä tautitapausta.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on THL:n tilastojen mukaan todettu muun muassa Oulussa (21), Kempeleessä (2), Raahessa (1), Haapavedellä (1), Tyrnävällä (1), Sievissä (1) ja Pyhännällä (1).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on epidemian aikana todettu yhteensä 1 515 tautitapausta. Suurin osa todetuista tartunnoista sijoittuu Ouluun, jossa on THL:n tilastojen mukaan tällä hetkellä yhteensä 1130 tartuntatapausta.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa alle viisi henkilöä. Myös Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Tartuntoja myös muualla Pohjois-Suomessa

Länsi-Pohjassa on todettu eilisen jälkeen 5 uutta koronavirustartuntaa. Valtaosa tartunnoista on Torniosta.

Osa tartunnoista on karanteenien sisältä. Osassa tartunnanlähde on tuntematon. Altistuneita kartoitetaan.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on tällä viikolla todettu yhteensä 18 tartuntaa.

– Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin asukkaita kehotetaan noudattamaan tarkasti koronaturvallisuusohjeita uutta vuotta vastaanottaessaan. Vain siten epidemian paheneminen saadaan katkaistua, muistuttaa sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila tiedotteessa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä rekisteröity yhteensä 357 tartuntaa. Kainuun sairaanhoitopiirissä tartuntoja on rekisteröity yhteensä 168.

Uusia kuolemantapauksia

THL:n mukaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu tähän mennessä koko maassa yhteensä 561, mikä on viisi kuolemaa enemmän kuin eilen keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirien sairaaloissa olevien potilaiden määrä on tällä hetkellä 80, mikä on kolme vähemmän kuin eilen.

Kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa olevien potilaiden määrä on 92, mikä on kuusi vähemmän kuin eilen.

Juttua päivitetty klo 13:39: lisätty tiedot kuolleista ja hoidossa olevista.

Juttua päivitetty klo 13:52: lisätty tieto muista Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista.

Juttua päivitetty klo 16:40: lisätty Oulun kaupungin tiedot.