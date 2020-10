Suomessa on todettu 241 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on kirjattu viisi uutta koronavirustartuntaa. THL:n kuntakohtaisesta aineistosta selviää, että kaikki viisi tartuntaa on kirjattu Ouluun. Oulussa on nyt epidemian alusta todettu yhteensä 160 koronatartuntaa.

Muiden Pohjois-Suomen maakuntien uusien tartuntojen määrä on epäselvä, sillä THL:n koronakarttapalvelun päivittymisessä on ollut ongelmia sairaanhoitopiirikohtaisten lukemien suhteen. Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Kainuun lukemat ovat pysyneet koronakartassa samana jo useamman päivän ajan, vaikka alueiden kunnissa on raportoitu uusia koronatartuntoja.

Koko Suomessa on nyt koronaepidemian alusta lähtien kirjattu yhteensä 12 944 koronavirustartuntaa.