Suomessa on viimeisen vuorokauden aikana todettu 238 koronavirustartuntaa, selviä THL:n tiedoista. Koko maassa on todettu nyt yhteensä 18 345 koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanman sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on todettu 8, joista kuusi on todettu Oulussa ja yksi Iissä. Yhden tartunnan osalta sijainnista ei siis ole tietoa. Helsingin Sanomien tietojen mukaan Limingassa on todettu tartuntoja, joiden määrää ei raportoida vähäisen esiintyvyyden vuoksi. Sairaanhoitopiirin alueella on todettu nyt yhteensä 513 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin 13 uutta tartuntaa, näistä 11 Sodankylässä ja kaksi Rovaniemellä. Lapissa on todettu nyt yhteensä 252 tartuntaa.

Länsi-Pohjan alueella todettiin kolme uutta tartuntaa, joista yksi Torniossa, yksi Tervolassa ja yksi Kemissä. Länsi-Pohjan alueella tartuntoja on todettu nyt yhteensä 242.

Kainuussa ei havaittu uusia tartuntoja.