Suomessa on raportoitu perjantaina yhteensä 22 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tartunnoista 16 on Uudenmaan alueella. Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yksi uusi tartunta. Yhteensä tartuntoja on nyt todettu 7 554.

Rovaniemellä on todettu kaksi erillistä koronavirustapausta. Rovaniemen Roy Clubissa maanantain ja tiistain 3.-4. elokuuta välisenä yönä kello 2.30–4.30 vierailleet asetetaan karanteeniin.

Yökerhossa on tuohon aikaan ollut henkilö jonka koronavirustesti on ollut positiivinen. Paikalla olleita pyydetään ottamaan yhteyttä oman kunnan terveydenhuoltoon.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö on arvioinut, että kaikki kyseisenä aikana Roy Clubissa vierailleet tulee varotoimenpiteenä asettaa karanteeniin. Niille, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita, tehdään koronavirustestit.

Rovaniemen Arctic Light Hotellissa 5. elokuuta illallista klo 18.00–20.00 syömässä olleet ovat mahdollisesti altistuneet koronalle. Hotellissa on tuohon aikaan ollut henkilö, jonka koronatesti on ollut positiivinen.

Arctic Light hotellissa koronaan varautuminen on ollut hyvällä tasolla, eikä varotoimista johtuen katsota, että muiden samaan aikaan ravintolassa olleiden altistuminen olisi merkittävä. Heitä ei aseteta karanteeniin, lukuun ottamatta samaa pöytäseuruetta.

Juttua muokattu 7.8.2020 kello 13.10. Lisätty tiedot Pohjois-Pohjanmaalta ja Rovaniemen tapauksista.