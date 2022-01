Suomessa on ilmoitettu yhteensä 22 217 uutta koronatartuntaa viikonlopun kolmelta päivältä.

Kyse on laboratoriovarmennetuista tartunnoista. Todellisuudessa tartuntoja arvioidaan olevan selvästi enemmän. Testausta tehdään nykyään monessa kunnassa vain tietyille ryhmille ja kotitestaamisen tulokset eivät näy missään luvuissa.

Pohjois-Pohjanmaalla viikonvaihteen lukuihin tuli yhteensä 755 uutta tapausta. Oulussa niistä rekisteröitiin 497. Kymmeniä uusia tapauksia oli kunnista myös Kempeleessä (44), Raahessa (49) ja Limingassa (33).

Lisäksi muissa kunnissa rekisteriin meni tartuntoja seuraavasti:

Haapajärvi 6

Haapavesi 14

Ii 6

Kalajoki 9

Kuusamo 5

Kärsämäki 5

Lumijoki 3

Muhos 7

Nivala 9

Oulainen 9

Pudasjärvi 4

Pyhäjoki 2

Pyhäjärvi 3

Pyhäntä 7

Sievi 7

Siikajoki 10

Tyrnävä 7

Utajärvi 1

Vaala 1

Ylivieska 16

Alueen sairaaloissa tilanne on pysynyt koronapotilaiden määrän suhteen varsin tasaisena. OYSissa oli maanantaina 14 koronapotilasta, mikä on kaksi enemmän kuin viikon lopulla, kertoo vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala. Teholla oli 1–3 potilasta. OYS ei kerro tarkkaa lukumäärää, kun tehopotilaiden määrä on näin vähäinen, Nevala sanoo.

Maakunnan kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon vuodeosastoilla olevien koronapotilaiden määrä on Nevalan mukaan viime aikoina pysynyt myös melko tasaisesti 19–23 potilaassa. Kyse on muissa yksiköissä kuin OYSissa hoidettavista koronapotilaista. Luvussa ovat mukana esimeriksi Oulun kaupunginsairaalassa hoidettavat potilaat.

Koko Suomessa kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 108 087 koronatartuntaa, mikä on 47 763 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan 701 koronapotilasta, mikä on 29 enemmän kuin perjantaina. Heistä tehohoidossa on 63 potilasta, mikä on kaksi enemmän kuin perjantaina.

Koronaan liittyviä uusia kuolemantapauksia on vahvistettu 29.