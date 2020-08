Suomessa on todettu 18 uutta koronatartuntaa, tiedottaa THL. Vahvistettuja tartuntoja on nyt yhteensä 7 938.

THL raportoi maanantaina yhdestä uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta. Suomessa on nyt kuollut koronaviruksen vuoksi yhteensä 335 ihmistä.

Pohjois-Pohjanmaalla on THL:n mukaan maanantaina edelleen 158 tartuntaa, joista Oulussa 102. Luvut eivät ole muuttuneet sunnuntain jälkeen, eli Oulussa ei ole tilastoitu uusia tartuntoja viikonlopun aikana.

THL:n tilastoissa myös Lapin tartuntamäärä on pysynyt sunnuntain jälkeen samana. Tartuntoja on yhteensä 86.

Myös Länsi-Pohjassa tartuntamäärä 152 on pysynyt ennallaan, kuten myös Kainuussa, missä on todettu 66 tartuntaa koronaepidemian aikana.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi Suomessa tällä hetkellä 11 henkilöä. Luku on sama kuin viime perjantaina, kun sairaalahoidossa olevista viimeksi kerrottiin. Sen sijaan tehohoidossa on nyt yksi henkilö, kun perjantaina heitä ei ollut lainkaan.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on tällä hetkellä 143 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Juttua päivitetty 24.8.2020 kello 13.31: lisätty tiedot uudesta kuolemantapauksesta, sairaalahoidossa olevista potilaista ja kokonaisilmaantuvuudesta.