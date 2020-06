Suomessa on todettu 6 981 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina. Määrä kasvoi edellisestä päivästä 17 tartunnalla.

Tautiin liittyviä kuolemia on nyt raportoitu 323 eli yksi enemmän kuin lauantaina. Koronanäytteitä on testattu noin 201 000.

Suomen sairaaloissa koronapotilaita on 40, joista kuusi on tehohoidossa. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella koronapotilaita on osastohoidossa kolme.

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntoja on todettu 133, Kainuussa 64, Länsi-Pohjassa 146 ja Lapissa 72.

Esimerkiksi Oulussa tartuntoja on nyt 92, Kajaanissa 28, Kemissä 60 ja Rovaniemellä 23.