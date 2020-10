Suomessa on todettu 160 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Viimeisen kahden viikon aikana on kerrottu 2 902 tartunnasta, mikä on 1 433 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kaikkiaan 261 koronavirustapausta. Eilisen jälkeen Oulussa on todettu kolme uutta tapausta. Oulussa on nyt todennettu kaikkiaan 167 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi koronatapaus Rovaniemellä. Lapissa tartuntoja on tilastojen mukaan ollut kaikkiaan 135.

Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä ei ole todettu uusia tartuntoja. Länsi-Pohjassa tartuntoja on tilastoitu 170 ja Kainuussa 99.

Kaikkiaan koko epidemian aikana Suomessa on tilastoitu 13 293 koronavirustartuntaa.