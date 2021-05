Koko maassa on todettu epidemian alkamisesta lähtien 89 686 koronavirustartuntaa. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suomessa on todettu 154 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista neljä kirjattiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Oulussa todettiin kaksi tartuntaa sekä Haapajärvellä ja Kalajoella yhdet kummassakin.

Oulussa on todettu epidemian alkamisesta lähtien yhteensä 2 245 koronatartuntaa. Haapajärvellä tapauksia on tilastoitu yhdeksän ja Kalajoella 31. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on tilastoitu viime keväästä lähtien 3 995 kappaletta.

Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiirien alueilla ei todettu uusia tartuntoja. Länsi-Pohjassa on todettu yhteensä 609 ja Kainuussa 302 tartuntatapausta.

Lapin tartuntamäärät puolestaan vähenivät yhdellä, kun Rovaniemen tilastoista otettiin pois yksi tartunta. Rovaniemellä on todettu yhteensä 296 ja Lapissa 622 koronatartuntaa.

Koko maassa on todettu epidemian alkamisesta lähtien 89 686 koronavirustartuntaa.