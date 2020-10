Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on kirjattu 147 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko Pohjois-Suomen alueella uusia tartuntoja on todettu yhteensä 16 kappaletta.

Uusista tartunnoista suurin osa on todettu Pohjois-Pohjanmaalla, jossa uusia tapauksia on yhdeksän. Kaikkiaan koko maakunnassa tartuntoja on nyt kirjattu epidemian aikana 214 kappaletta.

Eniten tartuntoja maakunnassa on Oulussa, jossa on koko koronaepidemian aikana kirjattu yhteensä 131 koronatartuntaa.

Lapissa uusia tartuntoja on todettu THL:n mukaan kolme kappaletta. Kaikkiaan tartuntoja on Lapissa todettu 103. Lapissa eniten koronatapauksia koronaepidemian aikana on todettu Rovaniemellä, yhteensä 35 kappaletta.

Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on todettu kolme kappaletta. Koronatartuntojen kokonaissumma on alueella nyt 157 tartuntaa.

Kainuussa uusia koronavirustartuntoja on kirjattu THL:n mukaan yksi kappale. Maakunnassa tartuntoja on kirjattu nyt yhteensä 98 kappaletta.

THL:n perjantaina päivittämien tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut kaikkiaan 345 ihmistä. Perjantaisten tietojen mukaan sairaalahoidossa on 21 henkilöä, joista neljä on tehohoidossa.

Kaikkiaan Suomessa on todettu yhteensä 10 391 koronavirustartuntaa.