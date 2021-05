THL:n mukaan Suomessa on todettu maanantaina 144 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä koko maassa tartuntoja on todettu koko epidemian aikana nyt 90 249.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä kahdeksan tartuntaa, joista viisi Oulussa ja kolme Kalajoella. Sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 3114 tartuntaa koko epidemian aikana.

Oulua lukuun ottamatta Pohjois-Suomen tilanne näyttää mainiolta. Länsi-Pohjassa, Kainuussa eikä Lapissa ei ole todettu uusia tartuntoja.

Sen sijaan tilastoissa on korjattu aikaisempia virheitä ja tartuntoja on vähennetty THL:n toimesta. Kuhmon kohdalta on korjattu kaksi tartuntaa pois, minkä vuoksi Kainuun kokonaislukema on tänään pienempi kuin eilen, eli 302. Rovaniemeltä korjattiin pois puolestaan yksi tartunta, eli myös Lapin kokonaislukema on tänään pienentynyt ja on nyt 623.

