Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 131 uutta koronavirustapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Suomessa uusia tapauksia on todettu yhteensä neljä. Uusia tartuntoja on kirjattu Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia on todettu kolme kappaletta. Kaikki Pohjois-Pohjanmaan uudet tartunnat on todettu Oulussa. Kaupungissa on todettu nyt kaikkiaan 172 koronatapausta epidemian alusta lähtien.

Kaikkiaan alueella tartuntoja on todettu epidemian alusta 266 kappaletta.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on todettu yksi kappale. Kaikkiaan alueella tartuntoja on kirjattu 136 kappaletta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ja Kainuussa ei ole todettu lainkaan uusia tartuntoja. Länsi-Pohjassa tapauksia on yhteensä 171 ja Kainuussa tapauksia on 99.

Kaikkiaan koko Suomessa on todettu yhteensä 13 555 koronavirustartuntaa. Näistä 2 727 on todettu viimeisen kahden viikon aikana.