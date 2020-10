Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu 111 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu kolme kappaletta. Näistä kaksi on kirjattu Ouluun, jossa tartuntoja on nyt keväästä saakka todettu yhteensä 123 kappaletta. Koko maakunnassa tartuntoja on koko koronaepidemian aikana kirjattu nyt yhteensä 204 kappaletta.

Lapissa uusia tapauksia on kirjattu kolme kappaletta. Kaikkiaan tartuntoja on alueella nyt kirjattu yhteensä sata kappaletta. Kolarissa on tällä hetkellä todettu viisi koronatartuntaa. Eri puolella Suomea on todettu yli 20 koronatartuntaa, jotka ovat peräisin Ylläkseltä 14.–25. syyskuuta.

Kainuussa uusia koronatartuntoja on kirjattu kaksi kappaletta. Kainuun sote kertoi kyseisistä tartunnoista jo eilen keskiviikkona. Kainuun soten mukaan kyseiset Kajaanissa todetut tartunnat liittyvät Tahkolla olleeseen koronatapaukseen, johon liittyy 70 altistumista.

Länsi-Pohjan alueella on niin ikään kirjattu yksi uusi koronatapaus. Kaikkiaan koko sairaanhoitopiirin alueella on koronaepidemian aikana todettu 154 tartuntaa.

Eilen keskiviikkona päivitettyjen tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut 344 ihmistä. Sairaalahoidossa on tuoreimpien tietojen mukaan 19 henkilöä, joista neljä tehohoidossa.

Kaikkiaan koronatapauksia on Suomessa todettu yhteensä 10 103.

Juttua muokattu kello 12.43: Täsmennetty Kolarin tartuntalukuja.