Suomessa on todettu yhteensä 10 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kaikkiaan tartuntoja on todettu nyt yhteensä 8 337 kappaletta.

Pohjois-Suomen tartuntatilanne on pysynyt ennallaan, eikä alueella ole todettu uusia tartuntoja. Pohjois-Pohjanmaalla koronavirustartuntoja on todettu 179 kappaletta ja Länsi-Pohjan alueella 152 kappaletta. Lapissa tartuntoja on 88 kappaletta ja Kainuussa tartuntoja on todettu 87 kappaletta.

Maanantaina päivitettyjen tietojen mukaan Suomessa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 336 ihmistä. Maanantaina sairaalahoidossa oli taudin vuoksi 16 henkilöä, joista yksi tehohoidossa.

THL päivittää tiedot koronaviruksen vuoksi kuolleista ja sairaalahoidossa olevista maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.