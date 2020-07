Silja Europan matkustajalla ilmeni koronatartunta laivamatkan jälkeen. Muut matkustajat ovat voineet altistua laivalla tartunnalle 30. kesäkuuta tai 1. heinäkuuta. Kuva: VALDA KALNINA

Silja Europan Tallinnan risteilyllä on viime viikolla tapahtunut korona-altistuminen, kun lieväoireinen henkilö oleskeli pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa ja on näin saattanut altistaa muita matkustajia taudille. Asiasta tiedottaa THL. Silja Europan risteily lähti Helsingistä tiistaina 30. kesäkuuta puoli seitsemältä illalla. Paluumatkalle laiva lähti Tallinnasta keskiviikkona 1. heinäkuuta puoli yhdeltä iltapäivällä.

– Tässä tapauksessa matkustaja on ilmeisesti alkanut oireilla matkan jälkeen, eli ei ole sanottua, että hän olisi laivalla tartuttanut muita matkustajia. Laivalla oli käytössä 30 prosenttia matkustajakapasiteetista. Tilaa pitää turvavälejä on ollut, eli mitään ruuhkatilannetta ei ole laivalla ollut, viestintäjohtaja Marika Nöjd Tallink Silja oy:ltä kertoo.

Nöjdin mukaan yhtiö ottaa altistustapauksissa yhteyttä erikseen matkustajiin THL:n pyynnöstä. Viime viikon tapauksessa THL katsoi, että lehdistötiedotteen julkaiseminen riittää, Nöjd kertoo.

– Meillähän on siinä mielessä hyvä tilanne, että tiedämme, ketä laivoilla on ollut. THL tekee arvion matkustajan reittiin liittyvistä altistumisista sen jälkeen, kun tämä on poistunut laivalta.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo Ylelle, että tähän mennessä ainakin kaksi altistunutta perhettä on joutunut karanteeniin. Perheet ovat Lukkarisen mukaan olleet hyvin tiiviissä kontaktissa tartunnan saaneen kanssa. Lukkarinen kertoo Ylelle, että tartunnan saanut henkilö on liikkunut sen verran laaja-alaisesti laivalla, että kaikkia kontakteja ei pystytä millään tunnistamaan.

Laivoilla useita altistumisia

Terveysviranomaisten tiedossa on nyt useita tapauksia, joissa henkilö on matkustanut risteilylaivalla ja matkan jälkeen hänellä on todettu koronatartunta, THL tiedottaa.

Pääsääntöisesti näissä tapauksissa henkilöt ovat itse välttäneet laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja, joten heidän lähikontaktinsa ovat jääneet vähäisiksi tai altistuneet on ollut mahdollista tunnistaa, tavoittaa ja asettaa karanteeniin. Näissä tapauksissa muiden kuin lähikontaktien riski sairastumiseen on pieni.

Nöjdin mukaan Tallink Siljan laivoilla on tällä hetkellä rajoitettu matkustajien määrää.

– Meillä on käytössä samat toimenpiteet, kuin esimerkiksi kauppakeskuksissa. Desinfiointia ja siivousta on tehostettu, minkä lisäksi ohjeistuksia kuulutetaan säännöllisesti. Ennen lähtöselvitystä jokaisen on myös vakuutettava, ettei koronaan viittaavia oireita löydy.

Testeihin matalalla kynnyksellä

THL suosittelee tarkkailemaan mahdollisia koronaviruksen oireita, kaikille kyseisillä laivavuoroilla matkustaneille. Oireita voivat olla esimerkiksi kuume, yskä ja hengenahdistus.

Mikäli lieviäkin oireita ilmaantuu, THL suosittelee ottamaan herkästi yhteyttä terveydenhuoltoon testiin pääsemiseksi.

Juttua päivitetty kello 15.50: Lisätty Tallink Silja oy:n Marika Nöjdin kommentit. Päivitetty klo 17.19: Lisätty tieto karanteeniin joutuneista perheistä.