THL seuraa tarkasti koulujen oppilaiden ja henkilöstön tilannetta koronaviruksen suhteen.

Jos lähiopetuksessa olevalla oppilaalla tai koulun henkilöstön jäsenellä todetaan tartunta, altistuneet opettajat ja oppilaat asetetaan karanteeniin. Kaikki oireilevat altistuneet testataan.

– Tartuntaketjuja selvittämällä on nähty, että lapset saavat tartunnan selvästi harvemmin kuin aikuiset ja tartuntaketju on harvoin alkanut lapsesta. Näiden tietojen valossa riski koronaviruksen laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on siis pieni. On kuitenkin todennäköistä, että myös lähiopetuksessa olevilla todetaan joitakin koronavirustartuntoja, asiantuntijalääkäri Otto Helve sanoo.

THL painottaa, että tartuntojen estämisen takia on tärkeää, että kaikki huolehtivat käsihygieniasta ja turvaväleistä. Kouluun ei saa mennä oireisena.

Lasten kohdalla koronaviruksen oireiden erottaminen allergiaoireista voi olla hankalaa. THL:n mukaan kouluun voi mennä, jos allergiasta johtuvat oireet on saatu hallintaan lääkityksellä. Koronatestiin kannattaa hakeutua, jos hengitystieoireet jatkuvat lääkityksestä huolimatta.