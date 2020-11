THL raportoi keskiviikkona keskipäivällä antamissaan tartuntaluvuissa Ouluun peräti 32 uutta koronatartuntaa. Luku on selvästi suurempi päiväluku kuin aiemmin viikkoihin.

Koko maassa THL kertoi 363 uudesta tartunnasta, joista yli 200 pääkaupunkiseudulla.

Oulussa on heti Helsingin, Vantaan ja Espoon jälkeen eniten uusia tartuntoja päivän tietojen mukaan.

THL raportoi tartuntalukuja pienellä viiveellä ja on mahdollista, että luvuissa on mukana tartuntoja aiemmilta päiviltä.

Oulussa epidemian aikana varmistettuja tartuntoja on nyt 546. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lukema on 721. Koko sairaanhoitopiirin todettiin eilen tiistaina olevan epidemian kiihtymisvaiheessa ja käyttöön otetaan uusia entistä tiukempia suosituksia muun muassa maskin käytöstä työpaikoilla sekä suositus laajemmasta etätyöstä.

Sairaanhoitopiirin alueen kahden viikon ilmaantuvuusluku on heikentynyt ja on nyt 41,1. Sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli 37 tapausta per 100 000 asukasta.

Oulun lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla raportoitiin keskiviikolle yksi uusi tartunta Kempeleessä ja Limingassa, Ylivieskassa kaksi ja Raahessa myös kaksi.

Länsi-Pohjassa Torniossa raportoitiin kaksi, Lapissa Sodankylässä yksi ja Rovaniemellä yksi uusi tartunta.

25.11. kello 12.12: Päivitetty ilmaantuvuusluku PPSHP:n alueella.