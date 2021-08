Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi maanantaina 451 uutta koronavirustartuntaa.

Maanantaisin tartuntamäärä on usein seuraavia päiviä pienempi, sillä viikonloppuisin ei yleensä yhtä paljon testejä kuin arkisin.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja todettiin 20, joista 15 Oulussa, kolme Ylivieskassa, yksi Kempeleessä ja yksi Kalajoella.

Yleinen koronatilanne Ylivieskassa on heikentynyt ja kaupungissa toimiva lukio on siirretty etäopetukseen täksi viikoksi. Sunnuntaina lukiolla todettiin koronavirustartunta. Toistakymmentä henkilökunnan jäsentä ja suuri joukko oppilaita on määrätty karanteeniin.

Kainuussa uusia tartuntoja todettiin neljä, niistä kolme Kajaanissa ja yksi Sotkamossa. Lapissa tartuntoja oli 31, joista kaikki Rovaniemellä.

Lue myös: Jälleen useita uusia al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia Oulussa – katso tästä lista pai­kois­ta