Suomessa on havaittu 363 uutta koronavirustartuntaa. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu jouluaattoon mennessä 363 uutta koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan koko maassa tartuntoja on todettu maaliskuusta lähtien 34 447 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on havaittu THL:n mukaan yhdeksän uutta tartuntaa. Oulussa uusia tartuntoja on todettu kuusi kappaletta ja tähän mennessä tartuntoja on ollut kaupungissa yhteensä 1 082 koronatapausta.

Oulun lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on havaittu kolme uutta tartuntaa. Tartunnat havaittiin Raahessa (40), Iissä (29) ja Sievissä (15). Sairaanhoitopiirin alueella on todettu keväästä lähtien 1 443 koronatapausta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin neljä uutta tartuntaa. Alueella on todettu keväästä lähtien 340 tartuntatapausta.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu kolme uutta koronatartuntaa. Kainuun sairaanhoitopiirin alueella koronavirustartuntojen määrä on pysynyt ennallaan.

Kaikkiaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on Suomessa todettu nyt 524.

Uutista korjattu 24.12. kello 12.54: Sairaanhoitopiirin alueella on todettu keväästä lähtien 1 443 koronatapausta, ei 1434 tapausta, kuten aiemmin kerrottiin.