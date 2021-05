Suomessa on todettu 125 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on yhdeksän. Niistä kuusi on todettu Nivalassa. Lisäksi yksittäiset tartunnat on raportoitu Oulussa, Limingassa ja Pyhäjoella.

Lapin, Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä ei ole tilastoitu uusia tartuntoja.

THL:n luvuissa voi olla mukana tartuntoja useilta paikkakunnilta.