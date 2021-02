Suomessa on todettu 390 uutta koronavirustartuntaa verrattuna sunnuntaina tilanteeseen. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista yhdeksän on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Tartunnoista kahdeksan on havaittu Oulussa ja yksi Limingassa.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja todettiin kaksi. Molemmat olivat Rovaniemellä. Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiireistä uusia tartuntoja ei raportoitu.

Koko maassa tartuntoja on nyt epidemian aikana todettu 54 132. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on THL:n tilastojen mukaan havaittu 2 320, joista Oulussa yli 1 700.

Pahin koronatilanne on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa kahden viikon tartuntamäärää 100 000:a asukasta kohti kuvaava ilmaantuvuusluku on 207,4. Pohjois-Pohjanmaalla kahden viikon ilmaantuvuusluku on 31,3.

Lapissa ilmaantuvuusluku on 44,4, Länsi-Pohjassa 35,2 ja Kainuussa 12,5.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yhteensä 733. Lisäystä THL:n perjantaina edellisen kerran kertomaan määrään verrattuna on seitsemän menehtyneen verran.

Erikoissairaanhoidon osastoilla on nyt 90 potilasta. Lisäystä perjantaihin nähden on 21 henkilöä. Perusterveydenhuollon osastoilla olevien potilaiden määrä on noussutt kahdella: potilaita on nyt 50. Teho-osastoilla on 30 potilasta. Lisäystä on tullut kuuden potilaan verran.

Päivitetty kello 13.39: Lisätty tiedot kuolleiden määrästä ja hoidossa olevien potilaiden määristä.