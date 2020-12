Suomessa on todettu yhteensä 303 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista yhdeksän on kirjattu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Uusista tapauksista kuusi on todettu Oulussa, jossa on koko epidemian aikana kirjattu yhteensä 1072 koronatartuntaa. Yksi tartunnoista on kirjattu Ylivieskaan, jossa tapauksia on yhteensä 52 kappaletta. Myös Haapavedelle ja Kempeleeseen on molempiin kirjattu yksi uusi tartunta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä koronatartuntoja on todettu koko epidemian aikana yhteensä 335. THL:n mukaan ainakin Torniossa on todettu uusia koronavirustartuntoja. Kaupunkiin on kirjattu neljä uutta koronatartuntaa.

Lapissa tartuntoja on todettu yhteensä 343. Uusia tapauksia on ainakin Kittilässä, Sodankylässä ja Utsjoella, joihin kaikkiin on kirjattu yksi uusi tartunta.

Kainuussa on todettu yksi uusi koronatapaus, joka on kirjattu Kajaaniin. Kaikkiaan alueella on epidemian aikana todettu 165 tartuntaa.