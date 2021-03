Suomessa on todettu 804 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia kuolemantapauksia on yksi.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on yhteensä viisi, ja ne on todettu neljässä eri kunnassa. Tartunnoista kaksi on Oulussa. Lisäksi yksittäiset tartunnat ovat Haapajärvellä, Kuusamossa ja Pyhännällä.

Ylitorniolla on todettu 19 uutta koronavirustartuntaa. Muualla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja ei ole.

Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiireissä ei ole raportoitu uusista tartunnoista. Sen sijaan Rovaniemen tartuntalukua on korjattu yhdellä alaspäin.

THL:n luvuissa voi olla mukana tartuntoja useilta eri päiviltä.





Lisätty tieto yhdestä uudesta kuolemantapauksesta kello 13.31.