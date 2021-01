Suomessa on todettu 324 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu yhteensä 23. Koko maakunnassa koronatartuntoja on nyt todettu kaikkiaan 1779.

Maakunnan uusista tartunnoista 19 on kirjattu Ouluun. Kaupungissa on tähän mennessä todettu yhteensä 1352 koronatapausta.

Lisäksi Kuusamossa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Myös Haapavedelle on kirjattu yksi koronatapaus.

Kainuussa tartuntoja on todettu epidemian aikana kaikkiaan 190 kappaletta. THL raportoi keskiviikkona yhdestä uudesta tartunnasta Kajaanissa.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatartuntoja on todettu kaksi. Molemmat uudet tapaukset on kirjattu Tornioon. Länsi-Pohjan alueella koronatartuntoja on todettu kaikkiaan 387.

Lapissa uusia tartuntoja on kirjattu kolme kappaletta. Kaksi tartunnoista kirjattiin Rovaniemelle ja yksi Pelloon. Kaikkiaan koko Lapin alueella on todettu 384 koronavirustartuntaa.